Giovanna Guelfo ved. Campaner

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Tipologia
Età defunto 88
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio la figlia Patrizia, il genero Domenico, la sorella, i fratelli, nipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo sabato 29 agosto 2026 partendo dall’ospedale di Asti alle ore 10,15 per la Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore (Corso Alba) in Asti ove alle ore 10,30 si svolgeranno le esequie.
La cara Giovanna riposerà nel cimitero di Variglie.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Il S. Rosario verrà recitato venerdì 28 agosto 2026 alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore in Asti.
Funerale Data 29 agosto 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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