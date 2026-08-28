Giuseppe Marmo

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Tipologia
Età defunto 65
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio: la moglie Gabriella, il figlio Mattia, la sorella Patrizia con Rosario, la nipote Azzurra, i parenti e gli amici tutti.
Il funerale avrà luogo sabato 29 agosto 2026 alle ore 9,15 presso la Parrocchia di San Domenico Savio in Asti, con partenza dall’ospedale civile di Asti alle ore 9,00.
Dopo la funzione religiosa, il caro Giuseppe verrà tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero urbano di Asti.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario sarò recitato venerdì 28 agosto 2026 alle ore 19,30 nella Parrocchia di San Domenico Savio in Asti.
Funerale Data 29 agosto 2026 - 09:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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