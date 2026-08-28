Rag. Remo Nosenzo

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Tipologia
Età defunto 82
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Davide e Sara, il genero Mauro, la nuora Cristina, il fratello Gianni con la moglie Angela, la nipote Barbara, a parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 28 agosto alle ore 15,30 presso il Tempio Crematorio di Asti.
Non fiori ma opere di bene.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo.
Funerale Data 28 agosto 2026 - 15:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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