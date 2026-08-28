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Rag. Remo Nosenzo

Rag. Remo Nosenzo

Età defunto 82

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Davide e Sara, il genero Mauro, la nuora Cristina, il fratello Gianni con la moglie Angela, la nipote Barbara, a parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 28 agosto alle ore 15,30 presso il Tempio Crematorio di Asti.

Non fiori ma opere di bene.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo.

Funerale

Funerale Data 28 agosto 2026 - 15:30

Funerale Luogo

28 Agosto 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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