Salvatore Sarniola

eventi
Tipologia
Età defunto 60
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Marinella, i figli Alberto, Gaetano, Emanuele, Sara e Sivlio, i nipoti, i fratelli, le sorelle, amici e parenti tutti.
Le esequie avranno luogo venerdì 28 agosto alle ore 15,00 presso il Tempio Crematorio di Asti, dove, dopo una breve benedizione daremo un ultimo saluto al caro Salvatore.
Funerale Data 28 agosto 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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