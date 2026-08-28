Giuseppina Penna ved. Tagliatti

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Tipologia
Età defunto 94
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Roberto e Mariuccia, il genero Franco, i nipoti Angela e Giada, i pronipoti, la sorella Piera, i nipoti e parenti tutti.
Una preghiera.
La cara Giuseppina riposerà nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Non fiori ma opere di bene.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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