Giuseppina Penna ved. Tagliatti

Ne danno il triste annuncio: i figli Roberto e Mariuccia, il genero Franco, i nipoti Angela e Giada, i pronipoti, la sorella Piera, i nipoti e parenti tutti.

Una preghiera.

La cara Giuseppina riposerà nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Non fiori ma opere di bene.