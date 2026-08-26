È mancata all’affetto dei suoi cari

Giovanna Robaldo

Di anni 86

Ne danno il triste annuncio: la sorella Graziella, i fratelli Renzo e Luigi con Carmen ed Enzo, la nipote Giovannina con Manuel, Federico, Vittorio e Francesca e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Asti giovedì 27 agosto alle ore 9,00 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco, partendo dalla Residenza San Giuseppe – Via Gioacchino testa 34 alle ore 9,15.

Dopo le esequie la cara Giovanna verrà accolta nel cimitero di Calosso.

Un ringraziamento alla Signora Paola per l’amorevole assistenza prestata.

Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.