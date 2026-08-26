eventi
Tipologia
Età defunto 86
Sesso:
È mancata all’affetto dei suoi cari
Giovanna Robaldo
Di anni 86
Ne danno il triste annuncio: la sorella Graziella, i fratelli Renzo e Luigi con Carmen ed Enzo, la nipote Giovannina con Manuel, Federico, Vittorio e Francesca e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo in Asti giovedì 27 agosto alle ore 9,00 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco, partendo dalla Residenza San Giuseppe – Via Gioacchino testa 34 alle ore 9,15.
Dopo le esequie la cara Giovanna verrà accolta nel cimitero di Calosso.
Un ringraziamento alla Signora Paola per l’amorevole assistenza prestata.
Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 27 agosto 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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