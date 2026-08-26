Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Ines Giovanetti in Mastarone

Ines Giovanetti in Mastarone

Età defunto 82

Sesso:

Circondata dall’affetto dei suoi cari è mancata

Ines Giovanetti in Mastarone

Di anni 82

Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni, le figlie Carlotta, Valentina con Andrea, i nipoti Luca, Fabio e Anna, il fratello, la sorella, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Ua preghiera

I funerali avranno luogo mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia di Sessant.

Dopo le esequie la cara Ines verrà accompagnata al tempio crematorio di Asti e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Bezzecca (TN)

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 26 agosto 2026 - 10:00

Funerale Luogo

26 Agosto 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133