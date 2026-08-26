eventi
Tipologia
Età defunto 82
Sesso:
Circondata dall’affetto dei suoi cari è mancata
Ines Giovanetti in Mastarone
Di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni, le figlie Carlotta, Valentina con Andrea, i nipoti Luca, Fabio e Anna, il fratello, la sorella, le cognate, i nipoti e parenti tutti.
Ua preghiera
I funerali avranno luogo mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia di Sessant.
Dopo le esequie la cara Ines verrà accompagnata al tempio crematorio di Asti e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Bezzecca (TN)
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 26 agosto 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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