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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Angelo Grassi

Angelo Grassi

Sesso:

02.09.2021 - 02.09.2026

Cinque anni sono trascorsi da quando mi hai lasciata, ma il tuo ricordo e il tuo amore vivono ogni giorno nel mio cuore.
Ti ricorderò con immutato amore nella Santa Messa in tuo suffragio, certa che il nostro legame non finirà mai.
La Santa Messa di anniversario sarà celebrata sabato 02 settembre 2026 alle ore 18,30 presso la Parrocchia Don Bosco.

Funerale

25 Agosto 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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