Angelo Grassi

eventi
Tipologia
Sesso:
02.09.2021 - 02.09.2026
Cinque anni sono trascorsi da quando mi hai lasciata, ma il tuo ricordo e il tuo amore vivono ogni giorno nel mio cuore.
Ti ricorderò con immutato amore nella Santa Messa in tuo suffragio, certa che il nostro legame non finirà mai.
La Santa Messa di anniversario sarà celebrata sabato 02 settembre 2026 alle ore 18,30 presso la Parrocchia Don Bosco.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058