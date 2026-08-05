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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Gildo Guarene

Gildo Guarene

Età defunto 95

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, la figlie Luisella e Ivana, i generi Michele e Gianluca, gli adorati nipoti Alessia, Lorenzo, Matteo, Sabrina e Francesca, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 6 agosto 2026 alle ore 9,30 presso la Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore, con partenza dall’abitazione.

Il caro Gildo riposerà nel cimitero di Asti.

Il Santo Rosario sarà recitato mercolediì 5 agosto 2026 alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.

Funerale

Funerale Data 06 agosto 2026 - 09:30

Funerale Luogo

05 Agosto 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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