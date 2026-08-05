Gildo Guarene

Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, la figlie Luisella e Ivana, i generi Michele e Gianluca, gli adorati nipoti Alessia, Lorenzo, Matteo, Sabrina e Francesca, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 6 agosto 2026 alle ore 9,30 presso la Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore, con partenza dall’abitazione.

Il caro Gildo riposerà nel cimitero di Asti.

Il Santo Rosario sarà recitato mercolediì 5 agosto 2026 alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.