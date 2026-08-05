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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Raffaele Liguori

Raffaele Liguori

Età defunto 82

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio i figli Giovanna, Raffaella con Corrado, Amedeo con Chiara, l’adorato nipote Vladi, la sorella, i fratelli, gli amati Achille, Arturo e Dante.

Il caro Raffaele riposa nel cimitero urbano di Asti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

La S. Messa di Trigesima verrà celebrata sabato 12 settembre 2026 alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale Don Bosco in Asti.

Funerale

05 Agosto 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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