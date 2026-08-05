Raffaele Liguori

Tipologia
Età defunto 82
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio i figli Giovanna, Raffaella con Corrado, Amedeo con Chiara, l’adorato nipote Vladi, la sorella, i fratelli, gli amati Achille, Arturo e Dante.
Il caro Raffaele riposa nel cimitero urbano di Asti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
La S. Messa di Trigesima verrà celebrata sabato 12 settembre 2026 alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale Don Bosco in Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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