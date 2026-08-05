Rita Accornero ved. Romagnolo

Ne danno il doloroso annuncio: i figli Flavio, Fabio e Luca, la nuora Ylenia, le nipoti Mariagrazia e Sole, la sorella Ornella, il cognato Aldo, la nipote Elisa e i parenti tutti.

La cara Rita riposa nella tomba di famiglia presso il cimitero di Refrancore.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.