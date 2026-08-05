Irma De Iesus Ruiz ved. Maccario

Tipologia
Età defunto 96
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Liliana con Ivano, Roberto con Rita, la nuora Maria, i nipoti Francesca, Paola, Giulia e Aurora, i piccoli pronipoti Tommaso e Federico, la nipote Graziella e i parenti tutti.
Le ceneri della cara Irma riposeranno nel cimitero di Castelnuovo Belbo.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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