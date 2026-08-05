Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Irma De Iesus Ruiz ved. Maccario

Irma De Iesus Ruiz ved. Maccario

Età defunto 96

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Liliana con Ivano, Roberto con Rita, la nuora Maria, i nipoti Francesca, Paola, Giulia e Aurora, i piccoli pronipoti Tommaso e Federico, la nipote Graziella e i parenti tutti.

Le ceneri della cara Irma riposeranno nel cimitero di Castelnuovo Belbo.

Funerale

05 Agosto 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133