Davide Bongiorno

Tipologia
Età defunto 56
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Lorenza (cassiera della Unes); la mamma Carlina; il papà Vincenzo; l’adorata sorella Mara con Dario; il nipote Luca con Erica e parenti tutti.
Il caro Davide riposa nel cimitero di Rocchetta Tanaro.
La presente è di partecipazione e ringraziamento.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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