Gaetana Piccolo ved. Poletti

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I famigliari, commossi per la dimostrazione di affetto e stima, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 9 agosto 2026 alle ore 11,15 nella Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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