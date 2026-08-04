Gaetana Piccolo ved. Poletti

I famigliari, commossi per la dimostrazione di affetto e stima, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 9 agosto 2026 alle ore 11,15 nella Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in Asti.