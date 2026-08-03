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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Bruno Arione

Bruno Arione

Età defunto 84

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Paola, il figlio Fabrizio, la cognata Silvana, i nipoti Silvia, Ivano e Cecilia, cugini, parenti e amici tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 3 agosto alle ore 10,30 nella Parrocchia di S. D. Savio in Asti, con partenza dall’abitazione dell’estinto.

Il caro Bruno riposerà nel cimitero di Frinco.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Un particolare ringraziamento al Dott. Sodano Marco e al Servizio di Cure Palliative dell’ASL di Asti.

Funerale

Funerale Data 03 agosto 2026 - 10:30

Funerale Luogo

03 Agosto 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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