Bruno Arione

Tipologia
Età defunto 84
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Paola, il figlio Fabrizio, la cognata Silvana, i nipoti Silvia, Ivano e Cecilia, cugini, parenti e amici tutti.
Il funerale avrà luogo lunedì 3 agosto alle ore 10,30 nella Parrocchia di S. D. Savio in Asti, con partenza dall’abitazione dell’estinto.
Il caro Bruno riposerà nel cimitero di Frinco.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Un particolare ringraziamento al Dott. Sodano Marco e al Servizio di Cure Palliative dell’ASL di Asti.
Funerale Data 03 agosto 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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