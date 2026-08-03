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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Carmela Nola ved. Nicastro

Carmela Nola ved. Nicastro

Età defunto 95

Sesso:

Ne danno il triste annuncio i figli, i generi, le nuore, i nipoti e parenti tutti.

Preghiamo.

I funerali si svolgeranno martedì 4 c.m. alle ore 9,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Paolo.

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 3 c.m. alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Paolo.

La cara Carmela proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Funerale

Funerale Data 04 agosto 2026 - 09:30

Funerale Luogo

03 Agosto 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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