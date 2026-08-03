Carmela Nola ved. Nicastro

Tipologia
Età defunto 95
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli, i generi, le nuore, i nipoti e parenti tutti.
Preghiamo.
I funerali si svolgeranno martedì 4 c.m. alle ore 9,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Paolo.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 3 c.m. alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Paolo.
La cara Carmela proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Funerale Data 04 agosto 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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