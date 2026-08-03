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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Liliana Nebbiolo

Liliana Nebbiolo

Età defunto 91

Sesso:

L’annunciano: i figli Roberto e Loredana, l’amata nipote Valentina, il fratello Bruno e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 4 agosto 2026 alle ore 10,30 presso la Parrocchia di San Domenico Savio in Asti.

Dopo le esequie, la cara Liliana verrà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Valenzani d’Asti.

Si ringraziano anticipatamente tutte le gentili persone che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 3 agosto 2026 alle ore 19,30 nella Parrocchia di San Domenico Savio in Asti.

Funerale

Funerale Data 04 agosto 2026 - 10:30

Funerale Luogo

03 Agosto 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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