Liliana Nebbiolo

Tipologia
Età defunto 91
Sesso:
L’annunciano: i figli Roberto e Loredana, l’amata nipote Valentina, il fratello Bruno e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 4 agosto 2026 alle ore 10,30 presso la Parrocchia di San Domenico Savio in Asti.
Dopo le esequie, la cara Liliana verrà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Valenzani d’Asti.
Si ringraziano anticipatamente tutte le gentili persone che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 3 agosto 2026 alle ore 19,30 nella Parrocchia di San Domenico Savio in Asti.
Funerale Data 04 agosto 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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