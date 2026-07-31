Tipologia
Età defunto 58
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli, parenti e amici tutti.
I funerali si terranno sabato 1 agosto alle ore 9,30 presso la Chiesa Don Bosco.
La cara Joy verrà inumata nel cimitero di Asti.
Il Santo Rosario verrà pregato venerdì 31 luglio alle ore 19,00.
La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie.
Funerale Data 01 agosto 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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