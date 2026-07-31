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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Joy Ogumu

Joy Ogumu

Età defunto 58

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli, parenti e amici tutti.

I funerali si terranno sabato 1 agosto alle ore 9,30 presso la Chiesa Don Bosco.

La cara Joy verrà inumata nel cimitero di Asti.

Il Santo Rosario verrà pregato venerdì 31 luglio alle ore 19,00.

La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie.

Funerale

Funerale Data 01 agosto 2026 - 09:30

Funerale Luogo

31 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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