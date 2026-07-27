28.07.2017 - 28.07.2026

Nel 9° anniversario della scomparsa della cara

Rosanna Accossano in Massasso

il marito Paolo, i figli Marco e Luca con Giorgia, i nipoti Alessio e Giorgia la ricordano con infinito affetto.

La Santa Messa in Suffragio sarà celebrata venerdì 31 luglio alle ore 17,30 nella Chiesa di San Paolo.