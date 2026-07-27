Tipologia
Sesso:
28.07.2017 - 28.07.2026
Nel 9° anniversario della scomparsa della cara
Rosanna Accossano in Massasso
il marito Paolo, i figli Marco e Luca con Giorgia, i nipoti Alessio e Giorgia la ricordano con infinito affetto.
La Santa Messa in Suffragio sarà celebrata venerdì 31 luglio alle ore 17,30 nella Chiesa di San Paolo.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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