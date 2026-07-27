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Rosanna Accossano in Massasso

Rosanna Accossano in Massasso

Sesso:

28.07.2017 - 28.07.2026

Nel 9° anniversario della scomparsa della cara
Rosanna Accossano in Massasso
il marito Paolo, i figli Marco e Luca con Giorgia, i nipoti Alessio e Giorgia la ricordano con infinito affetto.
La Santa Messa in Suffragio sarà celebrata venerdì 31 luglio alle ore 17,30 nella Chiesa di San Paolo.

Funerale

27 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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