Tipologia
Età defunto 101
Sesso:
I famigliari della cara
Rita Vapino ved. Negro
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza sono stati a loro vicini. Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa di Riposo di Portacomaro Paese.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 2 agosto 2026 alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di Migliandolo.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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