I famigliari della cara

Rita Vapino ved. Negro

commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza sono stati a loro vicini. Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa di Riposo di Portacomaro Paese.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 2 agosto 2026 alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di Migliandolo.