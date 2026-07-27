Francesco Tafaro Frank (Cantante)

Tipologia
Età defunto 76
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie, i figli e i nipoti.
Il funerale avrà luogo martedì 28 c.m. alle ore 9,00 presso la Collegiata di San Secondo con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 8,50.
Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 27 c.m. alle ore 19,00 nella Collegiata di San Secondo.
Funerale Data 28 luglio 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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