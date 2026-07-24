Giuseppe Mazzilli “Tenente Colonello”

Tipologia
Età defunto 84
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la famiglia, parenti e amici tutti.
I funerali avranno luogo in Asti, sabato 25 luglio 2026 alle ore 9,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia.
Il caro Giuseppe riposerà nel cimitero di Asti.
Il Santo Rosario sarà recitato venerd’24 luglio 2026 alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.
Funerale Data 25 luglio 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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