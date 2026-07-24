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Giuseppe Mazzilli “Tenente Colonello”

Giuseppe Mazzilli “Tenente Colonello”

Età defunto 84

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la famiglia, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, sabato 25 luglio 2026 alle ore 9,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia.

Il caro Giuseppe riposerà nel cimitero di Asti.

Il Santo Rosario sarà recitato venerd’24 luglio 2026 alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.

Funerale

Funerale Data 25 luglio 2026 - 09:00

Funerale Luogo

24 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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