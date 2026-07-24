Maria Marletto ved. Testa

Tipologia
Età defunto 84
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la figlia Rossana con Carlo, il fratello Guido con Rosy e Fabio.
Una preghiera
La cara Maria riposerà nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Un particolare ringraziamento alla cara Ambra Palmi e a tutto il personale della Residenza San Giuseppe.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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