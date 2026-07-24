Dott. Claudio Bordino

Ne danno il doloroso annuncio: la moglie Elisa, i figli Elena e Alberto con Stefania, i nipoti Virginia, Dante, Vera, Demetrio, Zeno e Gianmarco, il fratello Pierpaolo, la cognata, i nipoti, i parenti e gli amici tutti.

Il caro Claudio riposerà nella tomba fi famiglia presso il cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Si rivolge un particolare ringraziamento ai Reparti di Malattie Infettive e di Oncologia, nonché a tutto il personale medico e infermieristico dell’ospedale Cardinal G. Massaia di Asti.