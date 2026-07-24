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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Dott. Claudio Bordino

Dott. Claudio Bordino

Età defunto 74

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio: la moglie Elisa, i figli Elena e Alberto con Stefania, i nipoti Virginia, Dante, Vera, Demetrio, Zeno e Gianmarco, il fratello Pierpaolo, la cognata, i nipoti, i parenti e gli amici tutti.

Il caro Claudio riposerà nella tomba fi famiglia presso il cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Si rivolge un particolare ringraziamento ai Reparti di Malattie Infettive e di Oncologia, nonché a tutto il personale medico e infermieristico dell’ospedale Cardinal G. Massaia di Asti.

Funerale

24 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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