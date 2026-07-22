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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Sabina Sortino

Sabina Sortino

Sesso:

Circondata dall’amore di Cristo nostro Signore, è tornata alla casa del Padre la cara Sabina.

Il corteo funebre partirà dall’ospedale di Asti giovedì 23 c.m. alle ore 14,00 alla volta del cimitero di Buttigliera d’Asti dove ci sarà una benedizione in suo ricordo.

Funerale

Funerale Data 23 luglio 2026 - 14:00

Funerale Luogo

22 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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