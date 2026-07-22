Sabina Sortino

Tipologia
Sesso:
Circondata dall’amore di Cristo nostro Signore, è tornata alla casa del Padre la cara Sabina.
Il corteo funebre partirà dall’ospedale di Asti giovedì 23 c.m. alle ore 14,00 alla volta del cimitero di Buttigliera d’Asti dove ci sarà una benedizione in suo ricordo.
Funerale Data 23 luglio 2026 - 14:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058