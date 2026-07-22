Alfredo Alaggia

Tipologia
Età defunto 65
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Yeli, le figlie Ilaria, Iolanda e Aurora, la mamma Iolanda, il fratello Gianni e la sorella Maria con le rispettive famiglie, parenti e amici tutti.
I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 23 luglio 2026 alle ore 9,30 presso la Chiesa Parrocchiale N.S. di Lourdes, con partenza dalla camera mortuaria del cimitero di Asti.
Il caro Alfredo riposerà nel cimitero di Asti.
Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.
Funerale Data 23 luglio 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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