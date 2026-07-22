Alfredo Alaggia

Ne danno il triste annuncio la moglie Yeli, le figlie Ilaria, Iolanda e Aurora, la mamma Iolanda, il fratello Gianni e la sorella Maria con le rispettive famiglie, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 23 luglio 2026 alle ore 9,30 presso la Chiesa Parrocchiale N.S. di Lourdes, con partenza dalla camera mortuaria del cimitero di Asti.

Il caro Alfredo riposerà nel cimitero di Asti.

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.