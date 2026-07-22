Maria Rosa Tosetti ved. Veiluva

Tipologia
Età defunto 82
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la figlia Roberta con Ugo e l’adorato nipote Andrea, la consuocera Pina, nipoti e parenti tutti.
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 14 agosto alle ore 18,00 nella Parrocchia S. Maria della Motta in Cumiana.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute a Don Burino per il progetto Tassia di Nairobi ed alla Croce Verde di Cumiana.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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