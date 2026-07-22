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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Maria Rosa Tosetti ved. Veiluva

Maria Rosa Tosetti ved. Veiluva

Età defunto 82

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la figlia Roberta con Ugo e l’adorato nipote Andrea, la consuocera Pina, nipoti e parenti tutti.

La S. Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 14 agosto alle ore 18,00 nella Parrocchia S. Maria della Motta in Cumiana.

Non fiori, eventuali offerte saranno devolute a Don Burino per il progetto Tassia di Nairobi ed alla Croce Verde di Cumiana.

Funerale

22 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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