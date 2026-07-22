Lidia Mihalas in Blagadarenco

Tipologia
Età defunto 62
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio il marito Andrei, i figli Galina con Daniel, Silvia con Sorin, Ion e Victoria, i pronipoti, le sorelle, i fratelli, la cognate, i cognati, nipoti, cugini e parenti tutti.
La cara Lidia riposerà cimitero di Asti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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