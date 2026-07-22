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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Antonio Carbone

Antonio Carbone

Età defunto 76

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Aurora, i figli e le nuore, parenti e amici tutti.

Il caro Antonio riposerà nel cimitero d’Asti.

La famiglia ringrazia quanti hanno preso parte alle esequie, non fiori ma opere di bene verso l’Istituto Oblati di San Giuseppe detti Giuseppini sita in corso Alfieri 384.

Funerale

22 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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