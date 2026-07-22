Antonio Carbone

Tipologia
Età defunto 76
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Aurora, i figli e le nuore, parenti e amici tutti.
Il caro Antonio riposerà nel cimitero d’Asti.
La famiglia ringrazia quanti hanno preso parte alle esequie, non fiori ma opere di bene verso l’Istituto Oblati di San Giuseppe detti Giuseppini sita in corso Alfieri 384.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058