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Silvana Perino

Silvana Perino

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Ne danno il triste annuncio: la figlia Barbara, le sorelle Luciana e Adriana, i cognati, nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo giovedì 23 luglio alle ore 10,45 nella Parrocchia di Castiglione d’Asti con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 10,20.

La cara Silvana riposerà nella tomba di famiglia, presso il cimitero di Castiglione d’Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 22 luglio alle ore 19,00 nella Parrocchia di Castiglione d’Asti.

Funerale

Funerale Data 23 luglio 2026 - 10:45

Funerale Luogo

22 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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