Luigi Fornaca “GINO”

È trascorso un anno da quando ci hai lasciati, ma il tuo ricordo è vivo ogni giorno nei nostri cuori. L’affetto, gli insegnamenti e i momenti condivisi continuano ad accompagnarci e a darci forza.

Con immutato amore e profonda nostalgia ti ricordano i tuoi familiari e quanti ti hanno voluto bene.

La Santa Messa di anniversario sarà celebrata sabato 25 luglio 2026 alle ore 17,30 presso la Parrocchia San Domenico Savio di Asti.