Luigi Fornaca “GINO”

Tipologia
fornaca
Sesso:
È trascorso un anno da quando ci hai lasciati, ma il tuo ricordo è vivo ogni giorno nei nostri cuori. L’affetto, gli insegnamenti e i momenti condivisi continuano ad accompagnarci e a darci forza.
Con immutato amore e profonda nostalgia ti ricordano i tuoi familiari e quanti ti hanno voluto bene.
La Santa Messa di anniversario sarà celebrata sabato 25 luglio 2026 alle ore 17,30 presso la Parrocchia San Domenico Savio di Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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