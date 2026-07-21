Tipologia
Età defunto 74
Sesso:
I famigliari della cara
Alessandra Dovano in Manzetti
commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 25 luglio 2026 alle ore 16,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Rocco in Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058