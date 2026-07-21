Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Alessandra Dovano in Manzetti

Alessandra Dovano in Manzetti

Età defunto 74

Sesso:

I famigliari della cara
Alessandra Dovano in Manzetti
commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 25 luglio 2026 alle ore 16,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Rocco in Asti.

Funerale

21 Luglio 2026

Onoranze Funebri:

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133