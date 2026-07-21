I famigliari della cara

Alessandra Dovano in Manzetti

commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 25 luglio 2026 alle ore 16,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Rocco in Asti.