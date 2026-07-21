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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Iolanda Bersano

Iolanda Bersano

Età defunto 91

Sesso:

I parenti della cara
Iolanda Bersano
ringraziano tutti coloro che sono stati loro vicini nella triste circostanza.
Un ringraziamento particolare alla cara Nadia per l’assistenza e le amorevoli cure prestate in questi anni e al personale medico e infermieristico dei reparti Oncologia e Cure Palliative dell’ospedale di Asti.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 16 agosto alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale San Secondo in Vigliano d’Asti.

Funerale

21 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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