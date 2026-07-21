Tipologia
Età defunto 91
Sesso:
I parenti della cara
Iolanda Bersano
ringraziano tutti coloro che sono stati loro vicini nella triste circostanza.
Un ringraziamento particolare alla cara Nadia per l’assistenza e le amorevoli cure prestate in questi anni e al personale medico e infermieristico dei reparti Oncologia e Cure Palliative dell’ospedale di Asti.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 16 agosto alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale San Secondo in Vigliano d’Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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