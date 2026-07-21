I parenti della cara

Iolanda Bersano

ringraziano tutti coloro che sono stati loro vicini nella triste circostanza.

Un ringraziamento particolare alla cara Nadia per l’assistenza e le amorevoli cure prestate in questi anni e al personale medico e infermieristico dei reparti Oncologia e Cure Palliative dell’ospedale di Asti.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 16 agosto alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale San Secondo in Vigliano d’Asti.