Lucia Mancuso ved. Macaione

Tipologia
Età defunto 82
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Giuseppe e Lia, i nipoti, parenti e amici tutti.
I funerali avranno luogo presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova (Via Arno 14, Asti) martedì 21 luglio alle ore 10,00, indi si proseguirà per la cremazione presso il Tempio Crematorio del cimitero di Asti con arrivo previsto alle ore 11,00.
Diretta Zoom: id riunione: 580 571 4223 passcode: 010203
Funerale Data 21 luglio 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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