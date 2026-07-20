Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Lucia Mancuso ved. Macaione

Lucia Mancuso ved. Macaione

Età defunto 82

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Giuseppe e Lia, i nipoti, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova (Via Arno 14, Asti) martedì 21 luglio alle ore 10,00, indi si proseguirà per la cremazione presso il Tempio Crematorio del cimitero di Asti con arrivo previsto alle ore 11,00.

Diretta Zoom: id riunione: 580 571 4223   passcode: 010203

Funerale

Funerale Data 21 luglio 2026 - 10:00

Funerale Luogo

20 Luglio 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133