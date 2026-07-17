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Giuseppa Schillaci ved. Mantione

Giuseppa Schillaci ved. Mantione

Età defunto 98

Sesso:

Ne danno il triste annuncio i figli Alberto, Giuseppe, Rosalia e Francesca, la nuora Linda, i generi Enzo e Angelo, gli adorati nipoti Marco con Debora, Matteo, Eleonora con Daniele, Valentina con Salvatore, Daniele e Denise, i pronipoti Riccardo e Mathilda, parenti e amici tutti.

I funerali avranno lugo in Asti, sabato 18 luglio 2026 alle ore 9,30 presso la Chiesa di San Rocco, con partenza dall’abitazione.

La cara Giuseppa riposerà nel cimitero di Asti.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 17 luglio 2026 alle ore 18,30 presso la stessa Parrocchia.

Una ringraziamento particolare dalla Dott.ssa Chiara Viola per le amorevoli cure prestate.

Non fiori ma opere di bene.

Funerale

Funerale Data 18 luglio 2026 - 09:30

Funerale Luogo

17 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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