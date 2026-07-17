Giuseppina Cotto ved. Tosetto

Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Michele, Fiorella e Mario con Anna, i nipoti Sofia, Stella e Letizia, la sorella Rosanna e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo venerdì 17 luglio 2026 alle ore 10,30 nella Parrocchia di Viatosto ove si svolgeranno le esequie.
La cara Giuseppina riposerà nel cimitero di Fraz. Vaglierano.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 17 luglio 2026 - 10:30
Funerale Luogo
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