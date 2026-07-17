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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Don Rino Moro

Don Rino Moro

Età defunto 82

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i fratelli Ernesto, Antonia e Renato, le cognate Bruna e Patrizia, nipoti, pronipoti, e parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo sabato 18 luglio 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia Sacro Cuore (C.so Alba in Asti).

Dalle ore 8,30 la salma di Don Rino sarà presente nella suddetta Parrocchia.

Dopo le esequie verrà tumulato nel cimitero di Portacomaro Stazione.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

La veglia di preghiera funebre si svolgerà venerdì 17 luglio 2026 alle ore 21,00 nella Parrocchia Sacro Cuore (C.so Alba in Asti).

Non fiori ma opere di bene.

Funerale

Funerale Data 18 luglio 2026 - 10:00

Funerale Luogo

17 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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