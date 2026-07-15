Vittorio Rocco

Tipologia
Età defunto 79
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli con le rispettive famiglie, parenti e amici tutti.
I funerali si terranno mercoledì 15 luglio alle ore 10,30 presso la Chiesa di Chiusano d’Asti.
Il caro Rocco riposerà nel cimitero di Chiusano d’Asti.
La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie.
Funerale Data 15 luglio 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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