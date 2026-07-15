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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Vittorio Rocco

Vittorio Rocco

Età defunto 79

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli con le rispettive famiglie, parenti e amici tutti.

I funerali si terranno mercoledì 15 luglio alle ore 10,30 presso la Chiesa di Chiusano d’Asti.

Il caro Rocco riposerà nel cimitero di Chiusano d’Asti.

La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie.

Funerale

Funerale Data 15 luglio 2026 - 10:30

Funerale Luogo

15 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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