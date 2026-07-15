Carmelo Galati

Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Vittoria, i figli Antonella e Franco, il genero Salvatore, gli adorati nipoti Mirko, Giorgia, Giulia, Greta e la piccola Diletta, i fratelli Giovanni e Tommaso, il cognato Domenico, parenti e amici tutti.
I funerali avranno luogo in Asti, mercoledì 15 luglio alle ore 10,30 presso la Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia.
Il caro Carmelo riposerà nel cimitero di Fraz. Variglie – Asti.
Un ringraziamento particolare al Dr. Rinaldi del Rep. Medicina B per le amorevoli cure prestate.
Funerale Data 15 luglio 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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