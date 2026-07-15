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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Carmelo Galati

Carmelo Galati

Età defunto 87

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la moglie Vittoria, i figli Antonella e Franco, il genero Salvatore, gli adorati nipoti Mirko, Giorgia, Giulia, Greta e la piccola Diletta, i fratelli Giovanni e Tommaso, il cognato Domenico, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, mercoledì 15 luglio alle ore 10,30 presso la Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia.

Il caro Carmelo riposerà nel cimitero di Fraz. Variglie – Asti.

Un ringraziamento particolare al Dr. Rinaldi del Rep. Medicina B per le amorevoli cure prestate.

Funerale

Funerale Data 15 luglio 2026 - 10:30

Funerale Luogo

15 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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