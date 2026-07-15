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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Dino Vio

Dino Vio

Età defunto 88

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la figlia Cristina, il genero Emilio, parenti e amici tutti.

I funerali si terranno mercoledì 15 luglio alle ore 15,00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro di Asti.

Il caro Dino proseguirà per il Tempio Crematorio di Asti.

La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie.

Funerale

Funerale Data 15 luglio 2026 - 15:00

Funerale Luogo

15 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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