Tipologia
Età defunto 88
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la figlia Cristina, il genero Emilio, parenti e amici tutti.
I funerali si terranno mercoledì 15 luglio alle ore 15,00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro di Asti.
Il caro Dino proseguirà per il Tempio Crematorio di Asti.
La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie.
Funerale Data 15 luglio 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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