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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Sergio Olmo

Sergio Olmo

Età defunto 89

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Celestina, il cognato Lidio con Bruna, la cognata Franca, nipoti e pronipoti e parenti tutti.

Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Manuela Conti ed all’amica Ornella.

La vegli di preghiera sarà mercoledì 15 luglio alle ore 21,00 nella Parrocchia di Tigliole.

I funerali avranno luogo giovedì 16 luglio alle ore 9,30 nella stessa Parrocchia, partendo dall’ospedale di Asti alle ore 9,00.

Il presente è partecipazione ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 16 luglio 2026 - 09:30

Funerale Luogo

15 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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