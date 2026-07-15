Sergio Olmo

Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Celestina, il cognato Lidio con Bruna, la cognata Franca, nipoti e pronipoti e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Manuela Conti ed all’amica Ornella.
La vegli di preghiera sarà mercoledì 15 luglio alle ore 21,00 nella Parrocchia di Tigliole.
I funerali avranno luogo giovedì 16 luglio alle ore 9,30 nella stessa Parrocchia, partendo dall’ospedale di Asti alle ore 9,00.
Il presente è partecipazione ringraziamento.
Funerale Data 16 luglio 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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