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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Gianfranco Emanuele Picollo

Gianfranco Emanuele Picollo

Età defunto 75

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Lorenza, il figlio Emanuele, la sorella Enrica con Paolo, la cognata Felicina con Claudio, i nipoti Piersandro con Silvia e Carola, Roberto, cugini, parenti e amici tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 16,30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina in Isola d’Asti ove si svolgeranno le esequie.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Un ringraziamento particolare a tutto il personale della struttura Casamia Rosbella di Nizza Monferrato per le amorevoli cure prestate.

La S. Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 23 agosto 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Isola Villa.

Il S. Rosario verrà recitato martedì 14 luglio 2026 alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina in Isola d’Asti.

Funerale

Funerale Data 15 luglio 2026 - 16:30

Funerale Luogo

14 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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