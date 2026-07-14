Rosaria Mainetti (Sina) ved. Migliore

Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Castrenze, Maria Grazia e Wanda il genero, la nuora e i nipoti.
Una preghiera
Il funerale avrà luogo martedì 14 luglio 2026 alle ore 10,30 nella Cattedrale di Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Rosaria riposerà nel cimitero di Vigliano d’Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 14 luglio 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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