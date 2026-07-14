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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Rosaria Mainetti (Sina) ved. Migliore

Rosaria Mainetti (Sina) ved. Migliore

Età defunto 87

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Castrenze, Maria Grazia e Wanda il genero, la nuora e i nipoti.

Una preghiera

Il funerale avrà luogo martedì 14 luglio 2026 alle ore 10,30 nella Cattedrale di Asti ove si svolgeranno le esequie.

La cara Rosaria riposerà nel cimitero di Vigliano d’Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 14 luglio 2026 - 10:30

Funerale Luogo

14 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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