23.07.2019 - 23.07.2026

Noi ti vogliamo ricordare così. Una preghiera in ricordo di Giovanni Cori

“Il tuo sorriso rimane nei nostri pensieri, nelle nostre anime e nei nostri cuori...e ogni giorno ci fermiamo a guardare il cielo pensando a te, alla tua forza e al tuo modo di combattere per quello che volevi, noi ti vogliamo ricordare così.

Ci manchi sempre di più”.

Mamma, Papà, Gaetano, Rebecca, Antonella, Vincenzo e la tua piccola nipotina Azzurra.

Noi vogliamo ricordarti con una Santa Messa che si terrà giovedì 23 luglio alle ore 18,00 nella Parrocchia Nostra Signora di Lourdes (Torretta).