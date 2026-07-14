Tipologia
Sesso:
23.07.2019 - 23.07.2026
Noi ti vogliamo ricordare così. Una preghiera in ricordo di Giovanni Cori
“Il tuo sorriso rimane nei nostri pensieri, nelle nostre anime e nei nostri cuori...e ogni giorno ci fermiamo a guardare il cielo pensando a te, alla tua forza e al tuo modo di combattere per quello che volevi, noi ti vogliamo ricordare così.
Ci manchi sempre di più”.
Mamma, Papà, Gaetano, Rebecca, Antonella, Vincenzo e la tua piccola nipotina Azzurra.
Noi vogliamo ricordarti con una Santa Messa che si terrà giovedì 23 luglio alle ore 18,00 nella Parrocchia Nostra Signora di Lourdes (Torretta).
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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