La figlia Monica commossa per l’affetto e la partecipazione dimostrati in occasione della scomparsa del caro papà

Rodolfo Diotto

sentitamente ringrazia tutti coloro che con la presenza e con il pensiero le sono stati vicini in questo triste momento. Un ringraziamento particolare va alla Direzione Finanza della Banca di Asti. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 19 luglio alle ore 8,45 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti.