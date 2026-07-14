Tipologia
Sesso:
La figlia Monica commossa per l’affetto e la partecipazione dimostrati in occasione della scomparsa del caro papà
Rodolfo Diotto
sentitamente ringrazia tutti coloro che con la presenza e con il pensiero le sono stati vicini in questo triste momento. Un ringraziamento particolare va alla Direzione Finanza della Banca di Asti. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 19 luglio alle ore 8,45 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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