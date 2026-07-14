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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Rodolfo Diotto

Rodolfo Diotto

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La figlia Monica commossa per l’affetto e la partecipazione dimostrati in occasione della scomparsa del caro papà
Rodolfo Diotto
sentitamente ringrazia tutti coloro che con la presenza e con il pensiero le sono stati vicini in questo triste momento. Un ringraziamento particolare va alla Direzione Finanza della Banca di Asti. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 19 luglio alle ore 8,45 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti.

Funerale

14 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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