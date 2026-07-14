Tipologia
Età defunto 88
Sesso:
I famigliari della cara
Anna Falcone ved. Chiparo
ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza, sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 18 luglio alle ore 17,00 nella Parrocchia di San Pietro.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058