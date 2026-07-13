Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Rag. Giuseppe Gai

Rag. Giuseppe Gai

Età defunto 87

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, le figlie Maria Giulia con Alessandro, Cecilia con Mimmo, gli adorati nipoti Marta, Giuseppe, Chiara, Ilaria e Lorenzo, le cognate, i cognati, nipoti e parenti tutti.

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 13 luglio alle ore 20,00 nella Parrocchia di S. Pietro di Asti.

Il funerale sarà celebrato martedì 14 alle ore 9,45 nella medesima.

Il caro Giuseppe riposerà nel cimitero di Villafranca d’Asti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Non fiori ma opere di bene alla Caritas di Asti.

Funerale

Funerale Data 14 luglio 2026 - 09:45

Funerale Luogo

13 Luglio 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133