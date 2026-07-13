Rag. Giuseppe Gai

Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, le figlie Maria Giulia con Alessandro, Cecilia con Mimmo, gli adorati nipoti Marta, Giuseppe, Chiara, Ilaria e Lorenzo, le cognate, i cognati, nipoti e parenti tutti.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 13 luglio alle ore 20,00 nella Parrocchia di S. Pietro di Asti.
Il funerale sarà celebrato martedì 14 alle ore 9,45 nella medesima.
Il caro Giuseppe riposerà nel cimitero di Villafranca d’Asti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Non fiori ma opere di bene alla Caritas di Asti.
Funerale Data 14 luglio 2026 - 09:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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