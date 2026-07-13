Gaetana Piccolo (Nuccia) ved. Poletti

Ne danno il triste annuncio: le figlie Catia, Graziella, Silvana con il marito Nico, i nipoti Roberta con Marco, Francesca con Tommaso, gli affezionati pronipoti Carlo e Marta, i fratelli Pino e Nunzio, la sorella Angela e parenti tutti.

Una preghiera

La cara Nuccia riposerà nel cimitero di Canale.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.