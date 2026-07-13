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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Gaetana Piccolo (Nuccia) ved. Poletti

Gaetana Piccolo (Nuccia) ved. Poletti

Età defunto 87

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: le figlie Catia, Graziella, Silvana con il marito Nico, i nipoti Roberta con Marco, Francesca con Tommaso, gli affezionati pronipoti Carlo e Marta, i fratelli Pino e Nunzio, la sorella Angela e parenti tutti.

Una preghiera

La cara Nuccia riposerà nel cimitero di Canale.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

13 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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