Gaetana Piccolo (Nuccia) ved. Poletti

Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: le figlie Catia, Graziella, Silvana con il marito Nico, i nipoti Roberta con Marco, Francesca con Tommaso, gli affezionati pronipoti Carlo e Marta, i fratelli Pino e Nunzio, la sorella Angela e parenti tutti.
Una preghiera
La cara Nuccia riposerà nel cimitero di Canale.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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