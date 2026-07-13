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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Emilio Romeo

Emilio Romeo

Età defunto 90

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Antonietta, i figli Natalina, Angela, Rosario e Sonia, la nuora Carmela, il genero Lorenzo, i nipoti Daniele, Ilaria, Emiliano, Rosa, Alessandro e Davide, i fratelli Giuseppe e Giulio, le sorella Rosa, Concetta e parenti tutti.

Il caro Emilio riposerà nel cimitero di Asti.

Non fiori ma donazioni all’Associazione Con Te Odv di Asti.

La presente è di partecipazione e ringraziamento.

Funerale

13 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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