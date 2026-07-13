Emilio Romeo

Tipologia
Età defunto 90
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Antonietta, i figli Natalina, Angela, Rosario e Sonia, la nuora Carmela, il genero Lorenzo, i nipoti Daniele, Ilaria, Emiliano, Rosa, Alessandro e Davide, i fratelli Giuseppe e Giulio, le sorella Rosa, Concetta e parenti tutti.
Il caro Emilio riposerà nel cimitero di Asti.
Non fiori ma donazioni all’Associazione Con Te Odv di Asti.
La presente è di partecipazione e ringraziamento.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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