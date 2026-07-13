Emilio Romeo

Ne danno il triste annuncio: la moglie Antonietta, i figli Natalina, Angela, Rosario e Sonia, la nuora Carmela, il genero Lorenzo, i nipoti Daniele, Ilaria, Emiliano, Rosa, Alessandro e Davide, i fratelli Giuseppe e Giulio, le sorella Rosa, Concetta e parenti tutti.

Il caro Emilio riposerà nel cimitero di Asti.

Non fiori ma donazioni all’Associazione Con Te Odv di Asti.

La presente è di partecipazione e ringraziamento.