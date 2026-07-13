Valentino Toppino

Tipologia
Età defunto 79
Sesso:
Con immenso dolore lo annunciano la moglie Aurora, le figlie Luisella e Rossana, il genero Franco, gli adorati nipoti Valentino con Gaia, Sara con Giovanni, Carlo e Manuel, i fratelli, le sorelle, parenti e amici tutti.
Il caro Valentino riposerà accanto ai suoi cari nella tomba di famiglia nel cimitero di San Desiderio di Calliano.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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