Valentino Toppino

Con immenso dolore lo annunciano la moglie Aurora, le figlie Luisella e Rossana, il genero Franco, gli adorati nipoti Valentino con Gaia, Sara con Giovanni, Carlo e Manuel, i fratelli, le sorelle, parenti e amici tutti.

Il caro Valentino riposerà accanto ai suoi cari nella tomba di famiglia nel cimitero di San Desiderio di Calliano.